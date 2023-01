Parazão 2023: dias da estreia, FPF diz que torneio tem estádios com problemas de laudos e gramados

Faltando pouco menos de três semanas para o início do Campeonato Paraense de 2023, os clubes participantes do torneio ainda correm contra o tempo para adequar os estádios para a disputa da competição. De acordo com o presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, alguns estádios ainda possuem pendências, seja em relação a laudos de segurança, seja em relação à qualidade do gramado. Ele afirmou que, caso as questões não sejam solucionadas a tempo, as praças públicas não serão utilizadas no Estadual.

"[Os estádios] estão cheios de pendências. Depois das nossas vistorias, listamos vários 'deveres de casa' a serem feitos pelos clubes. Têm estádios adiantados, que vão participar do torneio, mas tem alguns com problemas de laudos e gramados muito ruins. Uma coisa é certa: o clube que não tiver com os estádios dentro do nosso padrão não vai jogar no próprio estádio durante o torneio", disse Gluck Paul.

Segundo ele, além dos laudos de segurança, a qualidade do gramado tem sido um dos focos da nova gestão. Segundo Ricardo, "dois ou três" estádios do Parazão de 2023 estão com gramados em estado crítico. Para esta edição do campeonato, o presidente da FPF diz que os campos de jogo devem estar minimamente "aceitáveis", mas que o nível de exigência da Federação vai subir nos próximos anos.

"A Federação, neste ano, vai usar o poder de aprovar ou não alguns gramados pro torneio. Alguns [gramados] não estarão excelentes, mas vão poder jogar. Vamos acompanhar esses estádios em etapas, porque a ideia é que, daqui a dois anos, esses locais tenham campos de jogo excelentes", explicou Ricardo Gluck Paul.

O Parazão de 2023 começa no sábado, dia 21 de janeiro. O Remo, atual campeão, enfrentará nesta data o Independente de Tucuruí, no estádio Baenão, em Belém, às 17h. O vice-campeão de 2022, o Paysandu, entra em campo no dia 22 de janeiro, um domingo, também às 17h, mas contra o Bragantino, na Curuzu.