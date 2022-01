Parazão 2022: Confira os resultados dos jogos que encerraram a segunda rodada do estadual

Além da goleada do Paysandu sobre a Tuna e o empate sem gols entre Paragominas e Remo, três jogos encerraram a segunda rodada do Parazão 2022, na tarde de domingo (30). O Bragantino venceu o Águia por 1 a 0, no Estádio Diogão (30), gol do centroavante Weslley. O Tubarão somou os primeiros três pontos, o Águia permaneceu com um.

Já o Independente venceu na estreia no estadual. O Galo Elétrico recebeu o Itupiranga, no Estádio Navegantão, em Tucuruí, e ganhou por 2 a 0. Os gols foram marcados pelos atacantes Wallace e Tiago Mandi. Já o Itupiranga ficou com três pontos.

Por fim, o Amazônia Independente fez o primeiro jogo como mandante. A equipe recebeu o Castanhal, no CT do Remo, e as equipes empataram sem gols. Com isso, o Japiim foi a quatro pontos e o Sapo conquistou o primeiro ponto.

Confira a classificação ao término das duas primeiras rodadas

Grupo A

1°) Paysandu - 6 pts - 2 jogos

2°) Águia de Marabá - 1 pt - 2 jogos

3°) Amazônia Independente - 1 pt - 2 jogos

4°) Paragominas - 1 pt - 2 jogos

Grupo B

1°) Itupiranga - 3 pts - 2 jogos

2°) Bragantino - 3 pts - 2 jogos

3°) Tuna Luso - 1 pt - 2 jogos

4°) Tapajós - 0 pt - 1 jogo

Grupo C

1°) Castanhal - 4 pts - 2 jogos

2°) Remo - 4 pts - 2 jogos

3°) Independente - 3 pts - 1 jogo

4°) Caeté - 3 pts - 2 jogos