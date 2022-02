Com gols de pênaltis, Remo e Bragantino empatam no Diogão pela 6ª rodada do Parazão

Bragantino e Remo empataram em 1 a 1 nesta quarta-feira, em jogo válido pela 6ª rodada do Campeonato Paraense. O confronto foi disputado no Estádio Diogão, em Bragança. Os dois gols foram de pênalti: Emerson Bacas colocou o Tubarão na frente e Bruno Alves igualou para o Leão Azul.

Mesmo com o segundo empate consecutivo, o Remo se mantém invicto e na liderança do Grupo C, agora com 12 pontos. Já o Bragantino permanece na segunda colocação do Grupo B, com 7 pontos.

.Veja como foi o jogo lance a lance

As duas equipes voltam a campo no próximo domingo. O Leão faz o clássico contra o Paysandu, na Curuzu, a partir das 17h, enquanto o Tubarão encara o Caeté, novamente no Diogão, mas na condição de visitante.

Gramado duro

O Bragantino começou a partida com tudo, indo para cima do Remo. Logo no primeiro minuto de jogo Matheus Sabiá aproveitou sobra de bola na entrada da área, bateu com força e Vinícius espalmou, mas Biriba, no rebote, acertou a trave. O lance inflamou a torcida bragantina, mas a empolgação durou pouco.

Isso porque o gramado duro e seco do Diogão não deixou a partida fluir, fazia a bola quicar demais e atrapalhar a troca de passes das equipes. O Remo demorou a se adaptar às condições do campo, tanto que, apesar de não ter sofrido mais ataques perigosos do Tubarão, só conseguiu fazer a primeira finalização aos 33 minutos da etapa inicial.

Nos minutos finais da primeira etapa o Remo teve mais domínio territorial, mas ainda assim não levou perigo ao goleiro Valentim.

Braga sai na frente

Pouco após a volta do intervalo um lance capital mexeu com o placar da partida. O camisa 10 Emerson Bacas, do Tubarão, foi derrubado na área por Erick Flores. O árbitro Joelson Silva dos Santos prontamente sinalizou o pênalti. Bacas mesmo bateu e colocou o time de Bragança na frente no placar: 1 a 0.

Remo empata

Mas a alegria do Braga durou pouco. Os azulinos não sentiram o baque e foram para frente, em busca do empate. Dez minutos depois, o árbitro viu um novo pênalti, desta vez a favor do time da capital. Na jogada, Joelson viu toque no estreante lateral-esquerdo Leonan na área e marcou a infração. Bruno Alves bateu com força, no canto direito, sem chances para o goleiro bragantino: 1 a 1.

Aos 35, Ronald teve a chance da virada em jogada individual. O ponta esquerda invadiu a área em velocidade, ganhou da marcação e, na hora do chute, acertou a rede pelo lado de fora. O time da casa também teve boa oportunidade de vencer, porém Bruno acabou errando finalização na pequena área aos 44.

FICHA TÉCNICA

Bragantino 1 x 1 Remo - 7ª rodada do Campeonato Paraense

Local: Estádio José Diogo (Diogão), em Bragança (PA).

Hora: 15h30

Árbitro: Joelson Silva dos Santos

Assistentes: Helcio Araújo Neves e Felipe Souza da Silva

Cartões amarelos: Werley e Arian (BRA) | Uchôa e Leonan (REM)

Gols: Emerson Bacas (BRA) | Bruno Alves (REM)

Bragantino: Valentim; Davi Caça-Rato, Matheus Vila, Ronny Taperaçu e Werley; Gully, Léo Caeté e Emerson Bacas (Walker); Matheus Sabiá, Arian Taperaçu (Bruno) e Biriba. Técnico: Rogerinho Gameleira.

Remo: Vinícius; Rony, Daniel Felipe, Marlon e Paulo Henrique (Leonan); Paulinho Curuá (Ronald), Anderson Uchôa, Felipe Gedoz, Erick Flores (Marco Antônio); Bruno Alves (Veraldo) e Brenner (Welthon). Técnico: Paulo Bonamigo.