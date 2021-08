Paragominas empata com o Juventude e chega ao quinto jogo sem vencer na Série D

O Paragominas continua em queda livre na Série D do Brasileirão. A equipe recebeu o Juventude Samas-MA na tarde deste domingo (8) e não passou de um empate em 0 a 0, na Arena Verde. Com o resultado, a equipe terminou a 10ª rodada em sétimo - penúltimo -, com 11 pontos.

O empate sem gols do Paragominas do técnico Robson Melo foi o quinto jogo sem vitória do time na Série D. Desde o dia 3 de julho, ou seja mais de um mês, o PFC não sabe o que é vencer. A última vez foi justamente contra o Juventude-MA, por 3 a 1, no Maranhão.

Ainda assim, o Jacaré está a apenas três pontos do Imperatriz-MA, clube que fecha o G4 do grupo 2. O próximo desafio da equipe é no sábado (14), às 15h30, contra o Moto Club-MA, no Estádio Nhozinho Santos.