Paraense Yago Pikachu se despede do Vasco nas redes sociais: 'Obrigado por tudo'

Após o Vasco anunciar a saída de Yago Pikachu e o acerto do atleta paraense com o Fortaleza-CE, o jogador se despediu do clube carioca nas redes sociais. No seu perfil no Instagram, Pikachu afirmou que não faltou vontade, dedicação e agradeceu aos funcionários e torcedores.

LEIA MAIS

Com salário de mais de R$200 mil no Vasco, paraense Yago Pikachu está perto de novo clube

Vasco informa saída de Yago Pikachu e atleta paraense fecha com o Fortaleza

“Depois de cinco temporadas, chega ao fim minha passagem pelo Vasco da Gama. Agradeço imensamente ao clube pela oportunidade de vestir essa camisa por 253 jogos. Saio de cabeça erguida, certo de que sempre dei o meu máximo, nunca faltou entrega e dedicação. Fica a minha gratidão e respeito a todos os envolvidos, torcedores, funcionários e amigos que fiz nesse período no clube. Obrigado por tudo, Vasco da Gama!”, escreveu.

O jogador é cria da base do Paysandu e saiu do Vasco como o lateral que mais jogou pelo clube carioca no século 21. O jogador já foi anunciado pelo Fortaleza-CE, onde vai jogar a Série A do Brasileiro.