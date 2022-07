Paraense é convocada para Seleção Brasileira de futebol e dirigente acusa CBF de xenofobia; entenda

A atacante paraense Ana Rebeca, que está no São Paulo, foi convocada para a Seleção Brasileira sub-17, que está em fase de preparação para a Copa do Mundo Feminina da categoria, que ocorre em outubro, na Índia. Mas a chamada da jogadora rendeu polêmica.

VEJA A UM DOS GOLS DE ANA REBECA, PELA ESMAC, CONTRA O SANTOS (AOS 47:37)

VEJA MAIS

Contratada pelo São Paulo, no último dia 26 de junho, Rebeca era jogadora da Esmac, onde fez toda a formação, até assinar um contrato de três anos pelo clube paulista. O presidente da Força do Norte, Ivanildo Costa, criticou o fato da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ter creditado a atleta como sendo do Tricolor Paulista, mesmo sem ter feito jogos pelo São Paulo, e ter se destacado na Esmac:

"Na verdade, não foi pelo São Paulo [que Ana Rebeca se destacou], ela foi convocada pela Esmac. Ela disputou o Brasileiro sub-17, em abril, pela Esmac e o Brasileiro sub-20 pela Esmac. Foi por conta destas duas competições que ela mereceu a convocação da Seleção sub-17", disparou.

Ao longo dos anos, a Esmac vem se firmando como uma das principais forças do futebol feminino do Norte, além de estar buscando, aos poucos, o espaço no cenário nacional. Com um trabalho de valorização da base, conciliando com os estados, Ivanildo afirma que atos como este desvaloriza todo um trabalho e acusou a CBF de xenofobia.

"É um trabalho que o time faz, ela está lá desde criança, jogando e estudando. A CBF deveria valorizar todas as equipes brasileiras e não ter preconceito. Isto, para nós, é xenofobismo. A atleta é cria da Esmac e não fez jogo pelo São Paulo", concluiu o dirigente.