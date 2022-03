Panamá x Honduras: onde assistir e o horário do jogo hoje (24), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

As seleções Panamá x Honduras entram em campo às 22h05 (horário de Brasília) de hoje, quinta-feira (24/03), para disputar a última rodada das eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo. A partida ocorre no Estádio Rommel Fernández, na Cidade do Panamá, capital deste país. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Panamá x Honduras ao vivo?

A partida Panamá x Honduras pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Star+, a partir das '22h05 (horário de Brasília).

Como Panamá x Honduras chegam para o jogo?

Panamá ocupa a 4° posição das eliminatórias da Concacaf, com 5 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, além de 14 gols marcados e 13 sofridos. Nas suas últimas 5 partidas, a seleção passou por 3 vitórias e 2 derrotas.

Já Honduras não venceu uma única partida, está na última colocação e soma somente 3 empates e 8 derrotas. Seu saldo de gols é de apenas 5 gols marcados contra 22 sofridos.

Prováveis escalações

Panamá: Mejia; Davis, Cummings, Escobar, Murillo; Godoy, Carrasquilla; Barcenas, Quintero, Waterman; Blackburn. Técnico: Thomas Christiansen.

Honduras: Menjivar; Elvir, Figueroa, Maldonado, Quaye; Sacaza, Alvarez, Arriaga, Acosta; Quioto, Elis. Técnico: Hernán Darío Gómez.

Ficha técnica - Panamá x Honduras

Eliminatórias da Copa do Mundo - Concacaf

Local: Estádio Rommel Fernández, na Cidade do Panamá, Panamá

Data/horário: 24 de março de 2022, às 22h05