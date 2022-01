Palmeiras vê semana como decisiva para acertar saída de Luiz Adriano

Ao mesmo tempo que as tratativas para a contratação das duas peças faltantes no elenco pedidas pelo técnico Abel Ferreira não avançam - zagueiro canhoto e centroavante -, o Palmeiras vê a semana como decisiva para acertar a saída do atacante Luiz Adriano, fora dos planos e que sequer se reapresentou com o restante do elenco.

O LANCE! apurou que o diretor de futebol do Verdão, Anderson Barros, informou o staff diretivo que devem chegar duas propostas de empréstimo pelo ex-camisa 10. O desafio é convencer a presidente Leila Pereira de aceitar as condições do clube liberar o atleta pagando ainda parte de seu salário. Coisa que a mandatária não quer mais que aconteça.

O nome dos interessados é mantido em sigilo. Mas as conversas dos dirigentes palmeirenses sempre giram em torno do Internacional, clube formador do atacante e que mantém as sondagens sob seu nome desde dezembro.

O interesse, que tinha esfriado na última semana, teria voltado à tona após a chegada do técnico uruguaio Alexander 'Cacique' Medina ao Colorado. O clube gaúcho anunciou o centroavante Wesley Moraes por empréstimo junto ao Aston Villa, da Inglaterra. Mas o novo comandante deixou claro que para ele é pouco na última sexta-feira (7).

"Obviamente, o elenco tem muita qualidade, gostamos muito das características dos jogadores, mas necessitamos de outras posições. Sabemos do números de jogos e necessitamos de um plantel amplo", afirmou.

Ao analisar a lista de atletas que interessam ao Inter, 'Cacique' teria aprovado o nome. Cabe agora o entendimento financeiro. O Colorado teria voltado a enfatizar a Barros que não quer pagar pelo empréstimo e ainda queria parte dos salários bancado pelo Palmeiras.

Luiz Adriano é dono de um dos maiores salários do plantel e tem contrato até o meio de 2023. Sem se reapresentar com o grupo junto de outros nomes, como o meia Lucas Lima, deve voltar aos trabalhos em separado no dia 17, data-limite dada pela diretoria a seu staff para que haja a sua saída.

O problema é que os interessados não apareceram como o Palmeiras esperava. Fluminense, um dos interessados, desistiu após ver os salários do ex-camisa 10. O Grêmio, que desde o ano passado o sonda, também abriu mão por conta da resistência de sua torcida criada pelos vínculos de Luiz Adriano e sua família com o rival colorado.

O L! havia revelado que a definição do futuro do ex-camisa 10 é tratada como prioridade por Leila por conta dos valores que ele acarreta. Sua saída é vista como essencial para aliviar o caixa e fazer assim com que o Palmeiras consiga ir atrás de nomes de maior impacto no mercado para ser centroavante.