Nova Iguaçu e Vasco se enfrentam valendo vaga na 3ª fase da Copa do Brasil

O Nova Iguaçu e o Vasco se enfrentam pela segunda fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos. Este será o primeiro confronto entre as equipes na competição nacional, marcando um encontro inédito na história do torneio.

Para chegar à atual fase, o Nova Iguaçu superou o Barcelona-RO na primeira etapa da competição, com uma goleada de 4 a 1. No Campeonato Carioca, a equipe da Baixada Fluminense terminou a Taça Guanabara na sexta colocação, com 16 pontos. Já nas semifinais da Taça Rio, empatou em 0 a 0 com o Madureira no primeiro jogo e agora se prepara para o confronto decisivo, que ocorrerá no próximo sábado, no Estádio Laranjão.

O Vasco, semifinalista da Copa do Brasil no ano passado, iniciou sua jornada nesta edição com uma vitória por 3 a 0 sobre o União Rondonópolis na primeira fase. No Campeonato Carioca, a equipe comandada por Fábio Carille ocupa vaga nas semifinais, mas perdeu o jogo de ida contra o Flamengo por 1 a 0. A partida decisiva pela vaga na final do estadual ocorrerá também no sábado, às 17h45, no Maracanã.

Com o novo regulamento da Copa do Brasil, não há mais a vantagem do empate para o time visitante nas duas primeiras fases. Assim, em caso de empate no tempo normal, a vaga será decidida nas cobranças de pênaltis.

Escalações:

Nova Iguaçu

Técnico: Carlos Vitor

O Nova Iguaçu chega com força máxima para o duelo contra o Vasco. O técnico Carlos Vitor poupou alguns titulares no confronto contra o Madureira pela Taça Rio, mas retornará com o time principal para a Copa do Brasil. O único desfalque é o atacante Victor Rangel, que sentiu um incômodo no último jogo e não iniciará entre os titulares.

Desfalque: Victor Rangel (lesão)

Vasco

Técnico: Fábio Carille

O técnico Fábio Carille contará com praticamente todos os jogadores que enfrentaram o Flamengo na última semifinal do Carioca. O único desfalque confirmado é Tchê Tchê, que se recupera de uma lesão no joelho direito e não foi relacionado para o último jogo. O meio-campo seguirá sem ele, enquanto o time tenta se recuperar para a decisão estadual no fim de semana.

Desfalques: Tchê Tchê (lesão no joelho); Adson (recuperação de fratura na tíbia); David (ruptura no ligamento do joelho); Estrella (lesão no joelho).

Provável escalação do Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas, Lucas Piton, Hugo Moura, Paulinho (Cocão), Jair (Loide), Coutinho, Rayan e Vegetti.