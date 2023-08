Neymar sempre marcou gols quando jogou no Mangueirão; veja os lances

Convocado para defender a Seleção Brasileira no jogo contra a Bolívia, no Mangueirão, Neymar tem um bom retrospecto diante das redes jogando em terras paraenses. Em todas as vezes que esteve em Belém, o atacante marcou gols.

A melhor exibição individual, talvez, tenha sido a primeira, ainda pelo Santos, em 2010. Na vitória do Peixe de 4 a 0 em cima do Remo, o atacante marcou dois gols e deu duas assistências.

Já no jogo pela Seleção, Neymar também deixou a sua marca. Após Lucas Moura abrir o placar, o atacante fez o segundo do Brasil e selou a vitória do Brasil sobre a Argentina no Superclássico das Américas de 2011.

Veja os lances