Neymar reforça apoio a Jakub Jankto, meia tcheco que assumiu ser gay: 'Você tem que ser livre'

Neymar mandou uma mensagem de apoio ao meia tcheco Jakub Jankto, do Sparta Praga, que decidiu assumir publicamente a homossexualidade nesta segunda-feira (13), por meio de vídeo postado nas redes sociais. O atacante brasileiro reforçou a necessidade das pessoas serem livres em qualquer espaço. O assunto ainda é tabu no futebol e Jankto foi o terceiro jogador a assumir publicamente ser gay nos últimos anos.

VEJA MAIS

“É um dia importante pela forma de se expressar. Eu não tenho preconceito com nada. Acho que o preconceito, hoje em dia, tem que ser cada vez menos com tudo, homofobia, racismo, tudo o que for possível”, declarou Neymar durante entrevista coletiva na véspera do jogo do PSG contra o Bayern de Munique, pela Champions League.

Veja a declaração de Jakub Jankto:

A pergunta foi feita a Neymar por um jornalista italiano durante a coletiva. Jakub Jankto, de 27 anos, tem no currículo passagens por vários clubes da Itália, como Ascoli, Udinese e Sampdoria. O camisa 10 da Seleção e do Paris Saint-Germains reiterou que não há mais espaço para preconceitos e discriminação no esporte.

“Você tem que ser livre, tem que entender o que a pessoa quer. Ela tem livre e espontânea vontade para fazer o que quiser. Todo ser humano tem o direito de ser o que quiser, ser quem quer. Não pode proibir ninguém de ser o que tem vontade de ser", frisou o atacante.

Atualmente o meia pertence ao Getafe, da Espanha, mas está emprestado ao Sparta Praga, da República Tcheca. Jankto tem também 45 jogos pela seleção de seu país.

Outros casos

O tcheco Jakub Jankto ainda é um dos poucos jogadores em atividade a revelar publicamente a homossexualidade. Além dele, Josh Cavallo, do Adelaide United, da Austrália, decidiu assumir ser gay em outubro de 2021. Em maio de 2022 foi a vez de Jack Daniels, do Blackpool, da Inglaterra, também tomar a decisão.