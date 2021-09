Neymar marca um gol, rebate críticas e exibe abdômen 'trincado'

Após marcar o segundo gol do Brasil na vitória sobre o Peru pelas Eliminatórias da Copa, Neymar resolveu rebater às críticas sobre estar acima do peso. Na comemoração, o jogador fez questão de levantar a camisa e exibir o "tanquinho".

As críticas sobre o peso do jogador começaram em agosto, no início da temporada europeia. O jogador teria retornado ao PSG, clube que defende na França, com preparo físico abaixo dos companheiros.

Torcedores na internet reclamaram que o jogador estava fora de forma e ele não deixou barato e respondeu em seu Instagram (Lucas Figueiredo / CBF)

Os comentários sobre Neymar se acentuaram na última partida da Seleção, contra o Chile, também pelas Eliminatorias. Além da atuação apagada, em algumas fotos, o jogador parecia estar com alguns quilos a mais.

O próximo compromisso do Brasil de Neymar pelas eliminatórias será em outubro, contra a Venezuela.