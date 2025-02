Neymar e Cristiano Ronaldo comemoram aniversário nesta quarta-feira (5)

Na quarta-feira, 5 de fevereiro, duas das maiores estrelas do futebol mundial comemoraram seus aniversários. O astro brasileiro Neymar está prestes a completar 33 anos, enquanto o português Cristiano Ronaldo se aproxima dos 40.

Aos 11 anos, Neymar ingressou na equipe juvenil do Santos, onde chamou a atenção por suas habilidades. Já Cristiano Ronaldo nasceu no Funchal, na Ilha da Madeira, e iniciou a carreira no Nacional antes de se transferir para o Sporting Lisboa. Em 2003, aos 18 anos, ele se juntou ao Manchester United e começou a despontar no futebol europeu.

Durante sua passagem pelo Santos, Neymar conquistou a Copa Libertadores de 2011 antes de se transferir para o Barcelona, onde formou o lendário trio MSN ao lado de Messi e Suárez. Em 2015, venceu a Liga dos Campeões, consolidando-se entre as figuras mais importantes do futebol mundial.

No Real Madrid, Cristiano Ronaldo conquistou quatro títulos nacionais. Já Neymar levou o Brasil à conquista da histórica medalha de ouro olímpica em 2016 e é um dos principais jogadores da seleção brasileira. O português, por sua vez, também foi fundamental para sua seleção, levando-a ao primeiro título da Eurocopa em 2016 e, posteriormente, à conquista da Liga das Nações da UEFA em 2019.

O craque brasileiro tem se envolvido em polêmicas dentro e fora de campo, além de sofrer com lesões graves que atrapalharam sua carreira em momentos cruciais. Em 2017, ele se transferiu para o Paris Saint-Germain por um valor recorde, tornando-se uma das maiores contratações da história do futebol. No entanto, seu tempo na França foi marcado por altos e baixos. Agora, Neymar se prepara para retornar ao Santos, clube que o projetou mundialmente.

CR7 é conhecido por sua dedicação ao condicionamento físico e por suas habilidades extraordinárias. Mesmo aos 35 anos, continua quebrando recordes e se consolidando como uma lenda do esporte. Atualmente, segue sua trajetória no futebol saudita.