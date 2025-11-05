Newcastle x Ath. Bilbao: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (05) pela Champions League

Newcastle x Athletic Bilbao disputam hoje, quarta-feira (05/11), a 4° rodada da Champions League. O jogo começa às 17h (horário de Brasília), no St. James' Park, em Newcastle upon Tyne, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Newcastle x Ath. Bilbao ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Space e pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, o Newcastle registrou uma derrota de 2 a 1 para o Barcelona, uma vitória de 4 a 0 sobre o Union SG e outra vitória de 3 a 0 sobre o Benfica.

Já o Athletic Bilbao passou por uma derrota de 2 a 0 para o Arsenal, por outra de 4 a 1 para o Borussia Dortmund e por uma vitória de 3 a 1 sobre o Qarabag.

Newcastle x Ath Bilbao: prováveis escalações

Newcastle: Pope; Trippier, Thiaw, Botman, Burn; Tonali, Bruno Guimarães, Joelinton; Murphy, Barnes e Woltemade. Técnico: Eddie Howe.

Athletic: Simón; Gorosabel, Laporte, Paredes, Yuri Berchiche; Jaurezigar, Mora, Sancet; Berenguer, Nico Williams e Guruzeta. Técnico: Ernesto Valverde.

FICHA TÉCNICA

Newcastle x Athletic Bilbao

Champions League

Local: St. James' Park, em Newcastle upon Tyne, Inglaterra

Data/Horário: 05 de novembro de 2025, 17h