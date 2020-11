Nas redes sociais, Hugo Souza volta a se pronunciar sobre falha: 'Peço desculpas à Nação'

Na estreia de Rogério Ceni no comando do Flamengo, nesta quarta-feira, quem roubou os holofotes foi Hugo Souza. E de forma negativa. O jovem goleiro falhou feio no lance do segundo gol do São Paulo e decretou a derrota rubro-negra por 2 a 1, pela Copa do Brasil. Após assumir a responsabilidade pelo revés em entrevista à TV Globo, o atleta voltou a se pronunciar sobre o lance nas redes sociais durante a madrugada.

- Erros acontecem, cabeça erguida e bola pra frente. Triste por ter terminado a noite de hoje assim, mas Deus sabe de todas as coisas. Agora é trabalhar cada vez mais e mais. Peço desculpas à Nação por hoje, mas darei o meu melhor sempre por essa camisa! - publicou o goleiro no Twitter.

O jovem de 21 anos começou a partida no banco de reservas e substituiu o lesionado Diego Alves no início do segundo tempo. Quando a partida se encaminhava para o empate, aos 42 minutos, Hugo Souza tentou driblar Brenner na pequena área e foi desarmado pelo atacante são-paulino, que apenas concluiu para as redes.

Após a derrota para o São Paulo, o Flamengo volta a campo neste sábado, às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã. O adversário da vez será o Atlético-GO, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro ocupa a 3ª posição da competição, com 35 pontos.