Napoli x Fiorentina: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (18/01) pela Supercopa da Itália

Napoli x Fiorentina disputam hoje, quinta-feira (18/01), a semifinal da Supercopa da Espanha. O jogo acontece às 16h (horário de Brasília), no Estádio Universidade Rei Saud, em Riad, na Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Napoli x Fiorentina ao vivo?

A partida entre Napoli x Fiorentina​ pode ser assistida ao vivo pela ESPN 4 e pelo Star+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como Napoli x Fiorentina chegam para o jogo?

Na atual edição do Campeonato Italiano, Napoli é o 8° colocado com 9 vitórias, 4 empates, 7 derrotas, 30 gols marcados e 25 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Fiorentina ocupa a 4° posição da competição e acumula 10 vitórias, 4 empates, 6 derrotas, 29 gols marcados e 21 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas suas últimas partidas.

No último duelo entre as equipes, realizado no dia 8 de outubro de 2023 pela Série A italiana, Fiorentina venceu Napoli por 3 a 1

Napoli x Fiorentina: prováveis escalações

Napoli: Pierluigi Gollini; Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Juan Jesus e Mário Rui; Jens Cajuste, Stanislav Lobotka e Piotr Zielinski; Matteo Politano, Giacomo Raspadori e Khvicha Kvaratskhelia. Técnico: Walter Mazzarri.

Fiorentina: Pietro Terracciano; Michael Kayode, Nikola Milenkovic, Lucas Martínez Quarta e Cristiano Biraghi; Alfred Duncan e Arthur; Riccardo Sottil, Giacomo Bonaventura e Jonathan Ikoné; Lucas Beltrán. Técnico: Vincenzo Italiano.

FICHA TÉCNICA

Napoli x Fiorentina

Supercopa da Itália

Local: Estádio Universidade Rei Saud, em Riade, Arábia Saudita

Data/Horário: 18 de janeiro de 2024, 16h