Napoli x Braga: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (12/12) pela Champions League

Napoli x Braga disputam hoje, terça-feira (12/12), a 6° rodada da Champions League. O jogo ocorre às 17h (horário de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Napoli x Braga ao vivo?

A partida entre Napoli x Braga poderá ser acompanhada ao vivo pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como Napoli x Braga chegam para o jogo?

Napoli é o vice-líder do Grupo C com 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 8 gols marcados e 9 gols sofridos.

Já Braga está em 3° lugar e soma 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas, 6 gols marcados e 10 gols sofridos.

Em sua estreia pela competição, Napoli venceu Braga por 2 a 1.

Napoli x Braga: prováveis escalações

Napoli: Alex Meret; Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka, Piotr Zielinski; Kvaratskhelia, Victor Osimhen, Politano. Técnico: Walter Mazzari.

Braga: Matheus Magalhães; Gomez, Fonte, Serdar Saatci, Borja; Moutinho, Vitor Carvalho; Alvaro Djalo, Rodrigo Zalazar, Ricardo Horta; Simon Banza. Técnico: Artur Jorge.

FICHA TÉCNICA

Napoli x Braga

Champions League

Local: Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, Itália

Data/Horário: 12 de dezembro de 2023, 17h