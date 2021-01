Nada mudou! CBF nega pedido de clubes e Re-Pa decisivo da Série C segue no mesmo horário

O jogo decisivo entre Paysandu e Remo pela Série C segue às 18 horas de domingo (10), no Mangueirão. Isso porque a CBF negou o pedido da dupla Re-Pa. Com isso, Londrina e Ypiranga também continuam marcados para às 20 horas do mesmo dia, no estádio do Café.

A confusão ocorreu após o Dazn, emissora que detém os direitos de transmissão da Série C, alterar os horários dos jogos válidos pela quinta rodada do grupo D do quadrangular final da Série C na programação do site. A alteração ficou no site da emissora por quase uma hora, mas depois eles voltaram com os horários antigos dos jogos.

O fato gerou muita expectativa. Em contato com a reportagem, o diretor de competições da FPF, Del Filho, confirmou que a CBF negou o pedido dos clubes.

"Não procede. Pedido foi negado. Dazn cometeu algum equívoco", afirmou.

Tanta polêmica envolvendo o Re-Pa e a outra partida é pela importância para o acesso. Os clubes paraenses alegaram que era necessário que os jogos fossem no mesmo horário ou que tivesse uma mudança para não ter ninguém prejudicado.

A partida entre Paysandu e Remo vai ter transmissão lance a lance em OLiberal.com.

