Na prorrogação, Barcelona é eliminado pelo Athletic Bilbao na Copa do Rei

E a semana das surpresas nas copas europeias continua. Dessa vez, foi o Barcelona que caiu nas oitavas de final da Copa do Rei, ao ser derrotado pelo Athletic Bilbao, na prorrogação, por 3 a 2, no estádio San Mamés. Com a derrota, o Barça do técnico Xavi se afundou ainda mais na crise que o clube se encontra.

O primeiro gol do jogo saiu antes dos dois minutos, com Iker Muniain, que encobriu Ter Steger, para abrir o placar para o Athletic. Aos 20, o Barça empatou com Ferran Torres, que marcou o primeiro gol com a camisa do time catalão.

Já na reta final do segundo tempo, Iñigo Martínez aproveitou para colocar os bascos novamente em vantagem, aos 40. Mas, já nos acréscimos, Dani Alves jogou a bola para a área, de bicicleta, e Pedri aproveitou, dentro da área, para empatar e forçar a prorrogação.

No entanto, no tempo extra, o Athletic voltou a ficar em vantagem. Após revisão do VAR, o árbitro marcou pênalti e novamente Muniain marcou e, dessa vez, a equipe de Bilbao conseguiu resistir e não cedeu o empate. Placar final, 3 a 2 e Barcelona eliminado.