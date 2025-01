Na presença de David Luiz, Fortaleza vence o Moto Club em estreia na Copa do Nordeste

O Fortaleza estreou com vitória na Copa do Nordeste ao superar o Moto Club por 2 a 0, nesta quinta-feira (23), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Os gols foram marcados por Lucero e Yago Pikachu.

Com esse resultado, a equipe cearense soma três pontos e divide a liderança do Grupo A com Sport e Sousa. O Moto Club, por outro lado, segue sem pontuar, ao lado de Ferroviário e Altos.

Como foi o jogo

O placar foi aberto aos 30 minutos do primeiro tempo, quando Lucero converteu um pênalti assinalado após revisão do VAR, devido a um toque de mão na área do Moto Club. O gol encerrou um período de cinco meses sem balançar as redes para o atacante, que não marcava desde agosto de 2024, em partida da Sul-Americana contra o Rosario Central.

No segundo tempo, Yago Pikachu ampliou a vantagem aos 34 minutos. Recém-saído do banco, ele aproveitou um cruzamento de Mancuso e concluiu para o gol, definindo o triunfo do Fortaleza.

Presenças especiais

O cantor Fagner, homenageado na camisa do Fortaleza para esta edição da Copa do Nordeste, acompanhou o goleiro João Ricardo na entrada em campo. No intervalo, a torcida pôde saudar o zagueiro David Luiz, recém-contratado para a temporada.

David Luiz assistiu a vitória do seu novo clube. (Mateus Lotif/FEC)

Outros resultados

Além de Fortaleza e Moto Club, outros dois jogos complementaram a primeira rodada da Copa do Nordeste. No Marizão, o Sousa bateu o Altos por 2 a 1. Longe dali, na Arena Fonte Nova, o Bahia goleou o Sampaio Corrêa por 4 a 0.

Próximos desafios

O Fortaleza volta a jogar pela Copa do Nordeste no dia 4 de fevereiro, contra o Sport, na Ilha do Retiro, às 21h30. No dia seguinte, o Moto Club enfrenta o Ferroviário no Castelão de São Luís, também às 21h30.