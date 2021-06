Morre ex-atacante da Ponte Preta Lucas Pereira, vítima da Covid-19

O ex-atacante Lucas Pereira, de 39 anos, morreu neste domingo após passar quatro dias internado por Covid-19. O ex-atleta não resistiu a uma parada cardíaca. Lucas ganhou fama atuando pela Ponte Preta, onde fez sua base e chegou ao profissional. Atualmente, ele era empresário e foi o responsável pela chegada do jogador senegalês Papa Faye no clube de campinas.

- Lucas foi uma cria da Ponte Preta e , como jogador, foi um dos responsáveis por aquela virada histórica e inesquecível. Porém, mais ainda, era uma pessoa muito boa, envolvida com projetos sociais como o que trouxe Papa para Campinas. Se foi muito jovem, infelizmente, lamentamos imensamente esta perda - disse o presidente da Ponte Preta Sebastião Arcanjo.

O ex-atleta também teve passagens pelo futebol francês, quando atuou pelo Ajaccio, além de jogar na Grécia e em Portugal. No Brasil, Lucas Pereira vestiu as camisas da Portuguesa, do São Caetano, do Bahia, do Duque de Caxias, do Metropolitano e do América de São Paulo.