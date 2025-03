Moldávia x Estônia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25) pelas eliminatórias da Copa

Moldávia x Estônia disputam hoje, terça-feira (25/03), a 2° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo está programado para as 14h (horário de Brasília), no Estádio Zimbru, em Chisinau, Moldávia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Moldávia x Estônia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 14h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias nas eliminatórias, a Moldávia foi goleada pela Noruega por 5 a 0 e a Estônia perdeu para Israel por 2 a 1.

Moldávia x Estônia: prováveis escalações

Moldávia: Celeadnic; Revenco, Baboglo, Posmac, Craciun, Reabciuk; Cojocaru, Rata, Motpan, Caimacov; Nicolaescu.

Estônia: Igonen; Peetson, Paskotsi, Kuusk, Larsen; Poom, Palumets; Yakovlev, Kait, Sinyavskiy; Anier.

FICHA TÉCNICA

Moldávia x Estônia

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Estádio Zimbru, em Chisinau, Moldávia

Data/Horário: 25 de março de 2025, 14h