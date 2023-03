Moçambique x Senegal: veja o horário e as escalações do jogo de hoje (28/03) pela Copa Africana

As equipes Moçambique x Senegal disputam nesta terça-feira (28/03) a fase de grupos da Copa Africana das Nações. O jogo inicia às 13h (horário de Brasília), no Estádio do Zimpeto, em Maputo, Moçambique. Confira o horário e escalações:

Onde assistir Moçambique x Senegal?

A partida Moçambique x Senegal não terá transmissão oficial no Brasil.

Como Moçambique x Senegal​​ chegam para o jogo?

Até agora, Moçambique passou por um empate de 1 a 1 com Ruanda, uma vitória de 1 a 0 sobre Benim e uma derrota de 5 a 1 para o Senegal.

Além de sua vitória contra Moçambique, o Senegal já venceu Benim por 3 a 1 e Ruanda por 1 a 0.

Prováveis escalações

Moçambique: Chande; Langa, Zainadine, Mexer, Bauque; Kambala, Amadu; Witi, Domingues, Gildo; Ratifo.

Senegal: Gomis; Sabaly, Koulibaly, Seck, Ndour; Sarr, Mendy, Gueye; Mane, Dia, Ndiaye.

FICHA TÉCNICA

Moçambique x Senegal

Copa Africana das Nações

Local: Estádio do Zimpeto, em Maputo, Moçambique

Data/Horário: 28 de março de 2023, 13h