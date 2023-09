Milan x Newcastle: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (19/09) pela Champions League

Futebol

Youtuber Casimiro comenta atuação de Jacy Maranhão em vitória do Paysandu: 'Um tanque de guerra'

O famoso streamer brasileiro costuma analisar os jogos do Brasileirão e, novamente, deu destaque a uma performance bicolor em casa, com comentários divertidos à respeito do zagueiro Jacy Maranhão, autor do gol da vitória