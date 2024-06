México x Uruguai: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (05/06)

México x Uruguai disputam hoje, quarta-feira (05/06), um jogo amistoso. A partida começa às 22h (horário de Brasília), no Estádio Empower Field at Mile High, em Denver, Colorado. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir México x Uruguai?

A partida não terá transmissão oficial no Brasil.

Como as equipes chegam para o jogo?

Ao longo de 2024, México já somou uma vitória de 3 a 0 sobre Panamá, derrota de 2 a 0 para EUA e vitória de 1 a 0 sobre Bolívia. No ano passado, o time acumulou 12 vitórias, 6 empates e 5 derrotas.

Uruguai passou por empate de 1 a 1 com País Basco, derrota de 2 a 0 para Costa do Marfim e empate sem gols com Costa Rica em 2024. Em 2023, a equipe somou 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

México x Uruguai: prováveis escalações

México: Julio Gonzáles; Pablo Monroy, Alex Peña, Jesús Gómez e Jorge Rodríguez; Jordan Carrilla, Fidel Ambríz e Andres M,ontaño; Efrain Alvarez, Ettson Ayon Calderon e Ricardo Monreal. Técnico: Jaime Lozano.

Uruguai: Sergio Rochet; Ronaldo Araújo, José María Giménez, Sebatian Cáceres e Matías Viña; Manuel Ugarte, Rodrigo Bentacur e Nicolás de la Cruz; Facundo Pellistri, Darwin Núñez e Luciano Rodríguez. Técnico: Marcelo Bielsa.

FICHA TÉCNICA

México x Uruguai

Amistoso Internacional

Local: Estádio Empower Field at Mile High, em Denver, Colorado

Data/Horário: 05 de junho de 2024, 22h