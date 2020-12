Maratona e semi: São Paulo mira dezembro perfeito para conquistar objetivos

Depois de um aproveitamento de 85% em novembro, o São Paulo deseja seguir na mesma direção no último mês do ano. Com oito compromissos e poucos dias livres para preparação, os comandados de Fernando Diniz terão a oportunidade de chegar à liderança do Campeonato Brasileiro, consolidar-se nela e ainda garantir uma vaga para a final de um torneio cujo troféu ainda não possui.

A maratona será iniciada já nesta quinta-feira, às 19h, em rodada atrasada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. A partida será contra o Goiás, na Serrinha. Depois, pela mesma competição, o Tricolor enfrentará Sport, Botafogo e Atlético-MG dentro de casa, enquanto viajará para pegar Corinthians e Fluminense.

Em relação a esses confrontos, o São Paulo tem um aproveitamento de 80% em 2020 (lembrando que o time ainda não jogou contra o Botafogo na atual temporada). Dos cinco jogos disputados, portanto, foram quatro vitórias e apenas uma derrota, contra o Galo, em 3 de setembro, por 3 a 0, justamente o último revés sofrido na competição pelo clube. É o time de Jorge Sampaoli, aliás, o atual líder da competição e que luta ponto a ponto pelo título.

No meio desses difíceis compromissos, o São Paulo ainda terá uma dura missão: dois jogos contra o Grêmio pela semifinal da Copa do Brasil, título que o clube ainda não possui. O primeiro jogo acontecerá no sul do país, enquanto o segundo será no Morumbi, fechando a maratona de partidas, no dia 30 de dezembro.

Para chegar até a semifinal, o Tricolor eliminou o Fortaleza (dois empates e decisão nos pênaltis) e o Flamengo (duas vitórias). Agora, precisará deixar para trás o Tricolor gaúcho de Renato Portaluppi para avançar à final.

Confira abaixo os próximos confrontos do São Paulo em dezembro:Goiás x São Paulo: quinta-feira (3), às 19h, pelo Campeonato Brasileiro (rodada atrasada)São Paulo x Sport: domingo (6), às 20h30, pelo BrasileiroSão Paulo x Botafogo: quarta-feira (9), às 21h30, pelo Brasileiro (rodada atrasada)Corinthians x São Paulo: domingo (13), às 18h15, pelo BrasileiroSão Paulo x Atlético-MG: a definir Grêmio x São Paulo: quarta-feira (23), às 21h30, pela ida da semifinal da Copa do BrasilFluminense x São Paulo: a definirSão Paulo x Grêmio: quarta-feira (30), às 21h30, pela volta da semi da Copa do Brasil