Mansão, carros e lancha de Romário vão a leilão para quitar dívida de 20 milhões no nome do ex-jogador

A Justiça do Rio determinou o leilão de bens do senador e ex-jogador Romário (PL-RJ) avaliados em R$ 8 milhões. Está na lista uma mansão na Barra da Tijuca, uma lancha e dois carros de luxo. O objetivo da Justiça é quitar uma dívida no nome de Romário que já dura 20 anos, com uma empresa. A notícia foi veiculada pelo 'Extra'.

Os lances já podem ser dados online e o prazo se encerra na próxima quarta-feira. Ainda segundo o 'Extra', a dívida de Romário no processo gira em torno de R$ 20 milhões e é decorrente de perdas, danos e multas sequenciais por causa de descumprimento de ordens de pagamento.

Romário alega que não é dono do imóvel da Barra da Tijuca avaliado pelo leilão em R$ 6,5 milhões, que tem um terreno de 1.575 metros quadrados, além de piscina e campo de futebol. O ex-jogador disse em entrevista ao 'O Globo', em 2018, que a casa pertence a uma irmã dele, Zoraidi.

A versão foi desmontada por depoimento da vendedora da mansão que disse ter feito o negócio com Romário. A Justiça também destacou que a irmã de Romário não tem 'lastro financeiro' para ter posse de um imóvel daquele valor e citou uma 'ocultação de bens' para que estes bens não fossem usados para quitar pagamento com credores.

-O expediente é tal flagrante que não pode ser ignorado. Não é preciso maior dilação para se concluir pela ocultação de patrimônio para fraudar credores - escreveu a juíza, em um despacho de outubro de 2017.

Os outros bens que estão sendo leiloados são a lancha, que fica na Marina da Glória, está avaliada em R$ 812 mil; um Porsche, de R$ 338 mil; e um Audi, de R$ 397 mil. Veja algumas fotos:

Lancha de Romário (Foto: Reprodução)

Mansão de Romário (Foto: Reprodução)

Mansão de Romário tem campo de futebol (Foto: Reprodução)

Audi de Romário também foi a leilão (Foto: Reprodução)