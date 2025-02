Manchester United x Leicester: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (07/02) pela Copa da Inglaterra

Manchester United x Leicester City disputam hoje, sexta-feira (07/02), a quarta rodada da Copa da Inglaterra. O jogo ocorre às 17h (horário de Brasília), no Estádio Old Trafford, em Manchester, Reino Unido. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir United x Leicester ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

VEJA MAIS

Como as equipes chegam para o jogo?

United estreou na Copa da Inglaterra durante a terceira rodada, na qual derrotou o Arsenal nos pênaltis, após um empate de 1 a 1.

O Leicester City também estreou na terceira rodada da Copa da Inglaterra. Nessa, o time goleou o QPR por 6 a 2.

United x Leicester City: prováveis escalações

Manchester United: Altay Bayindir; Noussair Mazraoui, Harry Maguire e De Ligt; Diogo Dalot, Manuel Ugarte, Kobbie Mainoo e Patrick Dorgu; Amad Diallo, Bruno Fernandes e Rasmus Hojlund. Técnico: Rúben Amorim.

Leicester: Jakub Stolarczyk; Woyo Coulibaly, Conor Coady, Caleb Okoli e Victor Kristiansen; Boubakary Soumaré, Oliver Skipp; Facundo Buonanotte, Bilal El Khannouss e Stephy Mavididi; Patson Daka. Técnico: Ruud Van Nistelrooy.

FICHA TÉCNICA

Manchester United x Leicester City

Copa da Inglaterra

Local: Estádio Old Trafford, em Manchester, Reino Unido

Data/Horário: 07 de fevereiro de 2025, 17h