Manchester City x Aston Villa: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (22/05) pela Premier League

As equipes Manchester City x Aston Villa entram em campo às 12h (horário de Brasília) de hoje, domingo (22/05), para disputar a última rodada da Premier League. A partida acontece no Estádio Etihad, em Manchester. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Manchester City x Aston Villa ao vivo?

A partida Manchester City x Aston Villa pode ser assistida ao vivo pelo canal ESPN e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 12h (horário de Brasília).

Como Manchester City x Aston Villa chegam para o jogo?

City lidera a Premier League com um total de 28 vitórias, 6 empates e apenas 3 derrotas. Seu saldo de gols é composto por 96 gols marcados contra apenas 24 sofridos. No entando, a equipe precisa vencer esta partida para garantir o campeonato, uma vez que o vice-líder, o Liverpool, está com 89 pontos.

Já Aston Villa ocupa a 14° posição e acumula 13 vitórias, 6 empates, 18 derrotas, 50 gols marcados e 51 gols sofridos. Nas suas últimas 5 partidas pela Premier, a equipe passou por 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Prováveis escalações

City: Ederson; Zinchenko, Laporte, Fernandinho e João Cancelo; Bernardo Silva, Rodri e De Bruyne; Foden, Gabriel Jesus e Sterling. Técnico: Josep Guardiola.

Aston Villa: E. Martínez; Cash, Chambers, Mings e Lucas Digne; McGinn, Douglas Luiz e Ramsey; Buendía; Ings e Watkins. Técnico: Steven Gerrard.

Ficha técnica - Manchester City x Aston Villa

Premier League

Local: Estádio Etihad, em Manchester

Data/horário: 22 de maio de 2022, às 12h