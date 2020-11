Manchester City quer fazer proposta por Lionel Messi em janeiro

O Manchester City está preparando uma oferta entre 55 a 60 milhões de euros (R$ 345 milhões a R$ 377 milhões) para contratar Lionel Messi em janeiro, segundo o “The Sun”. Com contrato até o final da temporada, esta é a última oportunidade do Barcelona fazer dinheiro com o argentino, uma vez que o camisa 10 pode sair sem custos em junho.

As informações apontam que o clube inglês estuda incluir o nome de Eric Garcia na operação, por conta do interesse blaugrana no zagueiro espanhol. Com isso, a equipe de Guardiola também pensa em diminuir o custo da negociação. O craque já havia pedido para sair na última janela de transferências e segue insatisfeito na Catalunha.

Apesar de Messi ter dito ao seu entorno que espera ver como a situação no clube vai ficar após novas eleições presidenciais, o que deve acontecer somente em janeiro, o argentino desabafou em sua volta após cumprir serviço pela seleção. O atleta afirmou que estava “cansado de ser sempre o problema do clube todo” e é mais um indício de que as portas seguem abertas.