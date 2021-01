Mais um recorde: Cristiano Ronaldo é a primeira pessoa a superar 250 milhões de seguidores

A 'Besta Enjaulada" quebrou mais um recorde, desta vez nas redes sociais. O craque português Cristiano Ronaldo superou a marca de 251 milhões de seguidores no Instagram neste final de semana e se tornou a primeira pessoa a passar de 250 milhões de fãs na rede social.

O atleta já havia quebrado um outro recorde no mesmo aplicativo em 2020. A foto de CR7 em homenagem a Maradona, que faleceu no final de novembro, foi a postagem com mais curtidas no Instagram no ano.

Enquanto supera números atrás de números nas redes sociais, Cristiano Ronaldo se prepara para continuar aumentando os recordes em campo. O craque estará em campo com a Juventus na partida de logo mais contra a Udinese, no Juventus Stadium, às 16:45, pelo Campeonato Italiano.