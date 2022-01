Mais um! Corinthians anuncia a renovação de contrato do lateral-direito Fagner

O lateral-direito Fagner teve o seu contrato com o Corinthians renovado até dezembro de 2024. O vínculo do atleta com o Timão se encerrava ao final do ano. A negociação vinha se estendendo desde o final da última temporada.

Fagner é revelado pelo Alvinegro Paulista, mas está em sua segunda passagem pelo clube. Em 2022 chegará a nona temporada consecutiva pelo Corinthians.

Em 2021, o camisa 23 ultrapassou a marca de 400 jogos pelo Timão. Hoje, com 435, está no top 15 de atletas que mais vestiram a camisa corintiana, na 15ª colocação.

Na lateral-direita, posição de Fagner, o Corinthians não demonstra estar no mercado, mas precisa trabalhar em um substituto imediato, já que na ausência do camisa 23 na última temporada, o meia Du Queiroz atuou de forma improvisada na maioria das vezes.

João Pedro, contratado por empréstimo pelo Porto, de Portugual, teve apenas alguns minutos em campo e falhou decisivamente na derrota contra o Ceará, na 35ª rodada do Brasileirão, perdendo muito espaço.

A renovação de Fagner faz parte do processo estabelecido pelo Corinthians em estender o vínculo de importantes peças defensivas do elenco.

Na última quinta-feira (6), o Timão anunciou a extensão contratual do goleiro Cássio. O próximo da lista deve ser o zagueiro Gil, que está com a renovação encaminhada.