Londrina x Tombense: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (01/09) pela Série B do Brasileirão

Londrina x Tombense disputam hoje, sexta-feira (01/09), a 26° rodada da Série B do Brasileirão. O jogo será realizado às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Jacy Scaff, o Estádio do Café, em Londrina (PR). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Londrina x Tombense ao vivo?

A partida entre Londrina x Tombense poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como Londrina x Tombense chegam para o jogo?

Londrina é o vice-lanterna da Série B com 5 vitórias, 4 empates, 16 gols derrotas, 20 gols marcados e 37 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

Já Tombense é o 18° colocado da competição e acumula 5 vitórias, 6 empates, 14 derrotas, 26 gols marcaods e 37 gols sofridos. A equipe não vence há 7 rodadas do campeonato.

Londrina x Tombense: prováveis escalações

Londrina: Neneca; Ezequiel, Gabriel, Rafael Vaz e Marcos Pedro; Rodrigo, Moisés (Fabrício Baiano) e Ariel; Paulinho Moccelin, Everton (Zé Vitor) e Iago Dias. Técnico: Eduardo Souza.

Tombense: Felipe Garcia; Pedro Costa, Mateus Buiate, Roger Carvalho e Emerson; Bruno Silva, João Pedro e Matheus Frizzo; Alexandre Jesus, Daniel Amorim e Kleiton. Técnico: Marcelo Chamusca.

FICHA TÉCNICA

Londrina x Tombense

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Jacy Scaff, em Londrina (PR)

Data/Horário: 01 de setembro de 2023, 21h30