Liverpool x Chelsea: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (31/01) pela Premier League

FUTEBOL

Flamengo em Belém: Gabigol chega a Belém, pergunta pela cantora Joelma e torcida paraense responde

Jogador do Mengão desembarcou em Belém para a partida diante do Sampaio Corrêa-RJ, hoje (31), às 21h30, no Mangueirão. O atleta lembrou da Rainha do Calypso e fez questão de citar Joelma em uma publicação