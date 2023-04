Listão: Castanhal anuncia relacionados para confronto contra o Águia e dispensa de jogadores; veja

Às vésperas do segundo jogo pelas quartas de final do Parazão 2023, o Castanhal resolveu fazer uma "limpa" no elenco, dispensando de uma só vez nada menos que sete jogadores. A medida imposta pela diretoria enxuga significativamente o plantel, que tem pela frente a missão de vencer o Águia de Marabá fora de casa, se quiser continuar na disputa do certame.

Enquanto a diretoria anunciou as dispensas, a comissão técnica, liderada por Mathaus Sodré, soltou a lista com 23 atletas relacionados para o jogo deste domingo, a partir das 16 horas, no estádio Zinho Oliveira, em Marabá. Estão fora da partida o lateral-direito Elivelton e o zagueiro Matheus Serra. Ambos sofreram problemas musculares e seguem no Departamento Médico do Clube. Assim, foram relacionados para o jogo os seguintes atletas:

1 ADMILTON

2 ALEX CHANDER

3 BRENDO

4 BRUNO EDUARDO

5 BRUNO HENRIQUE

6 CÁSSIO

7 CLÁUDIO

8 GABRIEL AGÚ

9 GABRIEL SANTANA

10 GUI CAMPANA

11 JEAN PRUDENTE

12 JEAN SILVA

13 JEFERSON MURILLO

14 LUCAS PÁDUA

15 LUSIVAN BAMBELO

16 MARCOS

17 PAULO ROBERTO

18 PEDRO GABRIEL

19 PIETRO

20 RAYLSON

21 VAGNER FICHA

22 WANDER

23 XANDÃO

Lista de dispensa

Por outro lado, não fazem mais parte do plantel castanhalense os seguintes jogadores:

> BERNARDO (Goleiro / dispensado)

> RONALDO (Lateral Direito / dispensado)

> DANIEL (Volante / dispensado)

> RHAINER (Atacante / rescisão unilateral)

> NETO (Meia / rescisão unilateral)

> JHONATA (Atacante / rescisão unilateral)

> HUDSON (Lateral Direito / rescisão unilateral)