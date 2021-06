Líderança: Goleiro destaca a evolução do Castanhal na Série D

O Castanhal vive momento positivo na Série D do Campeonato Brasileiro. É líder do grupo 1, com seis pontos. O goleiro Axel Lopes destaca a bravura dos companheiros na vitória sobre o Penarol-AM, que mantém o Japiim na ponta.

. Castanhal vence fora de casa e é líder isolado na Série D do Brasileiro

Fico feliz, às vezes comento que até não podemos jogar bem, mas, se venceu, é o mais importante. Então, pra mim, está tudo certo. Trabalhamos muito forte para este jogo. Essa vitória é nossa, é do grupo”, avalia, enaltecendo o trabalho do treinador de goleiros André, que pega firme na preparação. “As boas atuações se devem às exigências dele, que pega pesado nos exercícios”, fala.

Lopes destaca a evolução da equipe desde os jogos finais do Campeonato Estadual. “Já vínhamos numa crescente desde o Paraense e com os reforços o time manteve sua postura e os resultados são satisfatórios. Fizemos bom jogo na estreia, em casa, e fora conseguimos a vitória também. É muito complicado jogar nos domínios do adversários. Vencer fora nos dá consciência do trabalho que vem sendo feito. É seguir com os pés no chão, ainda temos muitos jogos a fazer”, pontua.

O Castanhal volta a campo neste sábado (19), quando recebe o São Raimundo-RR, no Estádio Modelão, às 15h, em partida é válida pela terceira rodada da quarta divisão.

O elenco se reapresenta nesta terça-feira (15) para inicios dos treinos visando o “Mundão’ do Roraima, terceiro colocado no grupo com 4 pontos.