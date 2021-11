Libertadores: torcida do Flamengo supera a do Palmeiras e já adquiriu 95% dos bilhetes para final

O Estádio Centenário está com o setor destinado à torcida do Flamengo, chamado de Colombes, praticamente esgotado, mais precisamente 95% da carga disponível, para a final da Libertadores, no dia 27, em Montevidéu. Já do Palmeiras, "mais da metade" já foi vendida, de acordo com o governo uruguaio.

- 95% dos Colombes (tribunas) já foram vendidos, e mais da metade de Amsterdam (local reservado à torcida do Palmeiras) - disse o ministro do Interior do Uruguai, Luis Alberto Heber, nesta terça-feira, em entrevista coletiva.

As autoridades uruguaias esperam cerca de 60 mil torcedores, incluindo quem irá para a área mista e que não torce para nenhum dos clubes envolvidos. E cabe lembrar que Flamengo e Palmeiras tiveram 14 mil bilhetes disponíveis para os seus respectivos setores (Categoria 4, regiões atrás das balizas).

Os ingressos custam de 250 a 650 dólares. Chefe da Polícia do Estado, Richard Cabral enalteceu que ainda há disponibilidade de ingressos.

- Quem chegar (sem ingressos) vai poder comprar - falou, emendando sobre um possível enfrentamento entre as torcidas brasileiras:

- Estamos trabalhando muito na prevenção e, em qualquer situação que implique confronto entre as torcidas dessas equipes, a polícia atuará, e esse tipo de situação não será permitida - completou.

Haverá 4.500 agentes policiais no dia da final, sendo 3.000 nos arredores do estádios e 1.500 nas duas Fun Fests montadas pela Conmebol para os torcedores.

No sábado (27), aliás, os palmeirenses têm o Parque Rodó como ponto de concentração, enquanto o Parque Roosevelt está destinada aos flamenguistas. A operação para a finalíssima inicia às 22h de sexta-feira, e os portões do estádio serão abertos apenas às 13h de sábado.