Libertadores da América 2024: veja os times que já estão classificados para a disputa

Está aumentando a lista de classificados para a Libertadores de 2024. Na noite dessa quinta-feira (30), mais dois clubes brasileiros garantiram vaga para a maior competição de clubes do continente no próximo ano. Foram eles: Grêmio e Red Bull Bragantino.

Com isso, os oito brasileiros que representarão o país na próxima edição do torneio sul-americano já estão definidos: Fluminense (atual campeão), São Paulo (campeão da Copa do Brasil), Palmeiras, Botafogo, Flamengo, Atlético-MG, Grêmio e Red Bull Bragantino. No total, já são 35 clubes classificados.

Veja a lista atualizada:

Argentina: River Plate, Rosario Central, Talleres e San Lorenzo;

Bolívia: Bolívar e The Strongest;

Brasil: Botafogo, Flamengo, Palmeiras, Atlético-MG, Grêmio, Red Bull Bragantino, São Paulo e Fluminense;

Chile: Cobresal;

Colômbia: Millonarios e Atlético Nacional;

Equador: Barcelona, El Nacional, LDU e Independiente Del Valle;

Paraguai: Sportivo Trinidense, Libertad e Cerro Porteño;

Peru: Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal e Melgar;

Uruguai: Peñarol e Liverpool;

Venezuela: Deportivo Táchira, Academia Puerto Cabello, Portuguesa e Caracas;

Quando começa Libertadores 2024?

A Libertadores de 2024 será disputada entre os dias 7 de fevereiro (quando começam as fases preliminares), e 30 de novembro, data da final.