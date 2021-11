Libertadores: cerca de 50 ônibus saíram do Brasil com torcedores de Palmeiras e Flamengo para final

Cerca de 50 ônibus deixaram o Brasil com torcedores de Palmeiras e Flamengo, rumo a Montevidéu onde será realizada a final da Libertadores neste sábado. Segundo autoridades brasileiras, 25 veículos (13 dos Rubro-Negros e 12 dos Alviverdes) são de caravanas de torcidas organizadas. A informação foi publicada pelo 'Estadão'.

Os outros ônibus foram organizados por torcedores comuns ou por empresas como a Buser, que vendeu vagas em dois ônibus - um para cada time - por R$ 80. Os ônibus partiram na quarta, dia 24 e retornam no domingo.



- Esses ônibus foram negociados com bastante cuidado pelo nosso time de Operações, processo que requer uma logística complexa e um certo tempo de antecedência - disse a Buser, em entrevista ao LANCE!

Os ônibus partiram de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre - está última cidade por causa da proximidade com o Uruguai. Alguns torcedores optaram por viajar até o Rio Grande do Sul de avião e evitaram o voo direto para o país vizinho por causa dos altos custos das passagens. Em outubro, o LANCE entrevistou torcedores que reclamaram do preço, mas não deixaram de viajar para a grande final.

- (Vou de) avião até Porto Alegre, mais ônibus para Montevidéu. Não sou adepto desse “padrão europeu “ de final única. Mas é o jeito que a gente tem para tentar ir - afirmou o bombeiro Vitor Sales, torcedor do Flamengo, à época.

Consul do Consulado do Palmeiras no Rio, Guilherme Riveira organizou viagens de ônibus e também reclamou do preço das passagens aéreas.

- A princípio vendemos para quem já ia na cara e na coragem. Muitos estavam comprando passagem para Porto Alegre, portanto viabilizamos o translado de Porto Alegre a Montevidéu. O preço do voo para o Uruguai está caríssimo. Totalmente inviável para um trabalhador gastar 7 mil reais somente em um voo para o país vizinho - afirmou o palmeirense, à época.