Lesão de Ricardo Capanema provoca mudança no meio-campo do Castanhal

O Castanhal tem pela frente o Ypiranga- AP na quinta rodada do final de semana do grupo A1 da Série D em jogo marcado para o Modelão, no sábado (3), às 15h.

O japiim tem a oportunidade de manter a liderança do grupo em caso de vitória sobre os amapaenses. No momento soma 8 pontos e nos últimos jogos realizados empatou em casa e fora, respectivamente.

O técnico Cacaio anuncia mudanças no meio-campo devido a lesão grau um sofrida pelo volante Ricardo Capanema que deverá ficar fora do time vários jogos.

Cacaio tem jogador de sobra para posição e vai escolher quem foi melhor nos treinos. Há expectativa pela estreia de William Pitbull que está se adaptando ao clima aurinegro há duas semanas.

O jogador de forte experiência no futebol brasileiro com passagem brilhante pelo Flamengo, Corinthians e Internacional vem ser grande aposta do Japiim na Série D.

Cacaio faz treinos técnicos para consertar os erros de marcação que o time apresentou na partida com o GAS. “Faltou concentração ao time, pois levamos gols na reta final do jogo. Quando se joga fora devemos ser consistentes, sobretudo, quando se está na vantagem do placar. Erramos, sim, mas errou todo mundo. Vamos trabalhar para que os erros não se repitam novamente”.

O auxiliar técnico Ferreti colheu dados do Ypiranga que estão sendo analisados por Cacaio. O comandante aurinegro conhece alguns jogadores da equipe amapaense. “Será mais um jogo difícil. Eles estão bem na pontuação, são terceiro colocados e merecem toda nossa atenção. Jogando em casa temos de ser muito fortes para obter os três pontos, É torcer para termos bons treinos e sem ter nenhum problema nos trabalhos”, assinala.