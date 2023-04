Lens x Monaco: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (22/04) pela Ligue 1

As equipes Lens x Monaco disputam neste sábado (22/04) a 30° rodada do Campeonato Francês, a Ligue 1. O jogo inicia às 16h (horário de Brasília), no Estádio Félix-Bollaert, em Lens, França. Confira o horário e onde assistir a partida:

Onde assistir Lens x Monaco ao vivo?

A partida Lens x Monaco pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Star+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como Lens x Monaco chegam para o jogo?

Lens e Monaco ocupam a 3° e 4° posições da Ligue 1. Ambas as equipes somam 18 vitórias, porém Lens tem 9 empates e 4 derrotas, enquanto Monaco acumula 7 empates e 6 derrotas.

Escalações

Lens: Brice Samba, Jonathan Gradit, Kevin Danso, Facundo Medina, Florian Sotoca, Jean Onana, Seko Fofana, Przemyslaw Frankowski, Angelo Fulgini, Ikoma Lois Openda, Adrien Thomasson.

Monaco: Alexander Nuebel, Vanderson, Axel Disasi, Guillermo Maripan, Caio Henrique, Krepin Diatta, Mohamed Camara, Youssouf Fofana, Aleksandr Golovin, Kevin Volland, Wissam Ben Yedder.

FICHA TÉCNICA

Lens x Monaco

Campeonato Francês - Ligue 1

Local: Estádio Félix-Bollaert, em Lens, França

Data/Horário: 22 de abril de 2023, 16h