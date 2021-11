Leila Pereira é eleita presidente do Palmeiras pelos próximos três anos

O Palmeiras realizou, neste sábado (20), a eleição para a presidência do clube. Com apenas uma chapa na disputa, os sócios do Verdão escolheram Leila Pereira para o cargo. A nova gestão assumirá já no próximo dia 15 de dezembro.

Para garantir a posição, a empresária precisava receber mais de 50% dos votos, algo que foi superado com facilidade, obtendo 1.897 votos dos 2.141 possíveis (88,6%). Puderam participar do processo eleitoral todos os sócios adimplentes do clube alviverde.

Além de Leila Pereira, a chapa conta com Paulo Roberto Buosi, Maria Tereza Ambrósio Bellangero, Neive Conceição Bulla de Andrade e Tarso Luiz Furtado Gouveia.

Leila Pereira é empresária. Ela preside a Crefisa e a Faculdade das Américas, principais patrocinadoras do Palmeiras e será a presidente do clube nos próximos três anos.