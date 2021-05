Leicester vence o Chelsea com golaço e é campeão da Copa da Inglaterra pela primeira vez

O Leicester é campeão da Copa da Inglaterra. Neste sábado, os Foxes enfrentaram o Chelsea no Estádio de Wembley, em Londres, na capital inglesa, e o time de Brendan Rodgers venceu por 1 a 0. O gol foi marcado pelo belga Youri Tielemans, aos 17 minutos do segundo tempo. Foi o primeiro título da história dos Foxes na competição mais antiga do futebol.

PRIMEIRO TEMPO MORNOOs 45 minutos iniciais foram de poucas emoções na capital inglesa e nenhuma das duas equipes se arriscou muito em busca do gol. Apesar de o Chelsea ter mais a posse de bola e finalizar mais vezes, os Blues não levaram tanto perigo ao gol de Schmeichel.

JOGA A LUVA, GOLEIRÃONo segundo tempo, a partida seguia o mesmo ritmo da etapa inicial, mas o Leicester abriu o placar aos 17 minutos com Tielemans. Reece James saiu jogando errado e a bola sobrou para Castagne, que entregou para o meio-campista belga. O camisa 8 acertou lindo chute de longe e mandou na gaveta.

Tielemans foi o herói do Leicester (Foto: MATTHEW CHILDS/POOL/AFP)

GOL ANULADOO Chelsea se lançou ao ataque no final da partida, viu Schmeichel fazer dois milagres, mas conseguiu balançar as redes com gol contra de Morgan aos 43 minutos do segundo tempo. O lance, porém, foi anulado pelo VAR após checagem. O lateral-esquerdo Chilwell estava à frente no momento que recebeu passe dentro da área.

PRESENÇA DE PÚBLICOA final da Copa da Inglaterra foi marcada também pela presença de torcedores no Estádio de Wembley. Com bons números na vacinação contra a Covid-19 e a queda de casos e mortes pela doença, o governo britânico permitiu a presença de 21 mil pessoas na partida.

Torcida do Leicester em Wembley (Foto: KIRSTY WIGGLESWORTH / POOL / AFP)

PRIMEIRA VEZO Leicester conquista a Copa da Inglaterra pela primeira vez em sua história. Após chegar na final em cinco oportunidades, os Foxes finalmente levantam o troféu da competição mais antiga do futebol.

SEQUÊNCIAApós a final da Copa da Inglaterra neste sábado, Chelsea e Leicester voltam a se enfrentar na próxima terça-feira, pelo Campeonato Inglês. O jogo acontece no Stamford Bridge, em Londres, às 16h15 (de Brasília).