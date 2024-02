Lecce x Fiorentina: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (02/02) pelo Campeonato Italiano

Lecce x Fiorentina disputam hoje, sexta-feira (02/02), a 23° rodada do Campeonato Italiano. O jogo acontece às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Via del Mare, em Lecce, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Lecce x Fiorentina ao vivo?

A partida entre Lecce x Fiorentina poderá ser acompanhada ao vivo pelo Star+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como Lecce x Fiorentina chegam para o jogo?

Lecce é o 14° colocado do Campeonato Italiano e acumula 4 vitórias, 9 empates, 9 derrotas, 21 gols marcados e 31 gols sofridos. O time não vence há 6 rodadas da competição.

Fiorentina ocupa a 6° posição com 10 vitórias, 4 empates, 7 derrotas, 29 gols marcados e 22 gols sofridos. A equipe passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Lecce x Fiorentina: prováveis escalações

Lecce: Wladimiro Falcone; Gendrey, Federico Baschirotto, Marin Pongracic e Gallo; Mohamed Kaba, Ylber Ramadani, Nicola Sansone e Almqvist; Nikola Krstovic e Rémi Oudin. Técnico: Roberto D’Aversa.

Fiorentina: Terracciano; Faraoni, Martínez-Quarta, Ranieri e Parisi; Arthur, Duncan, Ikoné, Bonaventura e Sottil; Beltrán. Técnico: Vincenzo Italiano.

FICHA TÉCNICA

Lecce x Fiorentina

Campeonato Italiano

Local: Estádio Via del Mare, em Lecce, Itália

Data/Horário: 02 de fevereiro de 2024, 16h45