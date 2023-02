Lazio x Cluj: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (16/02) pela Conference League

As equipes Lazio x Cluj disputam nesta quinta-feira (16/02) as oitavas de final da Liga Europa. O jogo será realizado às 17h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, na Itália. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Lazio x Cluj ao vivo?

A partida Lazio x Cluj pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Star+, a partir das 14h45 (horário de Brasília).

Como Lazio x Cluj chegam para o jogo?

Na fase de grupos da Conference League, Cluj foi o vice-líder do Grupo G e somou 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 5 gols marcados e 5 gols sofridos.

Lazio foi eliminado da fase de grupos da Liga Europa. Nessa competição, a equipe ficou em 3° lugar no Grupo F e passou por 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas.

Prováveis Escalações

Lazio: Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marušić; Cataldi; Milinković-Savić, Luis Alberto, Zaccagni; Felipe Anderson, Ciro Immobile. Técnico: Maurizio Sarri.

Cluj: Simone; Manea, Andrei Burca, Yuri, Mario Camora, Mihai Bordeianu; Nana Boateng; Ciprian Deac, Yeboah, Krasniqi; Daniel Birligea. Técnico: Dan Vasile Petrescu.

FICHA TÉCNICA

Lazio x Cluj

Liga Conferência - Conference League

Local: Estádio Olímpico de Roma, na Itália

Data/Horário: 16 de fevereiro de 2023, 17h