Lateral que conquistou o acesso com o Remo deixa clube da Série B e acerta com time da Série C

O mercado do futebol não para. O Londrina-PR, clube que disputa a Série B do Brasileirão, rescindiu com o lateral-direito Ricardo Luz, ex- Remo. O jogador não ficou muito tempo sem clube e já acertou com o Mirassol-SP, equipe que disputa a Série C do Brasileiro e que ocupa a sexta posição do grupo B com 10 pontos conquistados.

O lateral Ricardo Luz não conseguiu encaixar na equipe paranaense e atuou em 12 jogos pelo Tubarão. O jogador esteve no Remo na temporada 2020, chegou ao clube paraense a pedido do técnico Paulo Bonamigo e foi peça importante na conquista do acesso do Leão Azul para a Série B deste ano. Com a camisa azulina Ricardo Luz realizou 20 partidas, todas elas como titular.