Larne x Gent: veja as escalações e o horário do jogo de hoje (19/12) pela Liga Conferência

Larne x Gent disputam hoje, quinta-feira (19/12), a 6° rodada da Liga Conferência. O jogo acontece às 17h (horário de Brasília), no Estádio Nacional de Windsor Park, em Belfast, Irlanda do Norte. Confira as escalações e o horário:

Onde assistir Larne x Gent?

A partida não terá transmissão oficial no Brasil.

Como as equipes chegam para o jogo?

Larne é o lanterna da Liga Conferência, perdeu todos os jogos que disputou, marcou 2 gols e teve sua defesa vazada 12 vezes.

Já o Gent ocupa a 13° posição da competição e acumula um total de 3 vitórias, 2 derrotas, 8 gols marcados e 7 gols sofridos.

VEJA MAIS

Larne x Gent: prováveis escalações

Larne: Ferguson; Cosgrove, Todd, Want, Ives; Randall, Donnelly, Gallagher; Thomson, O'Neill, Ryan.

Gent: Roef; Gambor, Watanabe, Mitrovic, Brown; Gandelman, Ito, Delorge; Sonko, Surdez, Dean.

FICHA TÉCNICA

Larne x Gent

Conference League

Local: Estádio Nacional de Windsor Park, em Belfast, Irlanda do Norte

Data/Horário: 19 de dezembro de 2024, 17h