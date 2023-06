Lanterna do Brasileirão, Coritiba contrata especialista em feng shui para 'limpar energias' do clube

O Coritiba, atual lanterna do Campeonato Brasileiro, contratou uma consultora de feng shui para energizar o estádio Couto Pereira e o centro de treinamento Graciosa. Katia Gonzalez passou terça-feira e quarta-feira nos locais para avaliar o espaço.

O antigo método chinês envolve o uso de forças energéticas para harmonizar os indivíduos com seu ambiente circundante, especialmente em momentos de estresse e tensão. Com apenas quatro pontos em 10 jogos, o Coritiba ainda não conseguiu conquistar uma vitória na Série A.

Conhecida como a "consultora de feng shui das celebridades", Katia introduz uma nova prática no mundo do futebol. No passado, os clubes já convidaram padres e curandeiros ou espalharam sal grosso no campo para afastar a má sorte.

"Nós observamos os departamentos, as cores das paredes, os relógios e a forma como as pessoas se sentam. Trata-se de criar harmonia. É um novo modelo de trabalho", disse Katia Gonzalez.

A consultora de Minas Gerais foi convidada pela Treecorp, que adquiriu 90% da Sociedade Anônima de Futebol (SAF) do Coritiba. O fundo de investimento promete injetar R$ 1,1 bilhão no clube brasileiro ao longo de 10 anos.

Katia registrou os momentos em suas redes sociais, onde possui quase 30.000 seguidores. Ela trabalha tanto com pessoas quanto com empresas.

"A SAF está prestes a assumir o controle total e pretende analisar o layout do escritório. Vou redesenhar, avaliar a situação, embarcar nessa jornada, fazer algo novo, dar uma virada. Eu amo energia", concluiu ela.