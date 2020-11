Konami irrita torcedores do Flamengo ao colocar Denílson no time lendário do clube no PES

Além da derrota para o São Paulo ontem na Copa do Brasil, outro assunto irritou os torcedores do Flamengo nesta quinta-feira. Os rubro-negros não gostaram da Konami, desenvolvedora do jogo PES, colocar o ex-jogador Denílson no time lendário do clube da Gávea. O atual apresentador da Band está ao lado dos ex-jogadores Zico, Romário e Bebeto.

A empresa quis fazer uma homenagem ao clube carioca. Para conseguir um dos quatro atletas, o jogador de PES precisa realizar login no myClub até o dia 18 de novembro, dia do aniversário do Flamengo.

Veja abaixo alguma das reações na web:

Denílson ? A passagem do Denílson foi apagadíssima. Nem lembram que ele jogou no Flamengo. Podiam ter colocado o Obina, mas Denílson são faz o menor sentido. https://t.co/EKeu6ZvfVk — Victor Hugo Mesquita (@vhmesquita) November 12, 2020

Até o Obina seria uma opção melhor que o Denilson — lucas (@traficantedepa1) November 12, 2020

Tanto jogadores que realmente representam o flamengo :Júlio César , Juan , Júnior, Leandro, Sávio, Adriano, Pet . Na minha opinião Denilson não merecia estar aí pic.twitter.com/oyHVHdV8et — marcelo023 (@marcelinho4fun) November 12, 2020

Tanto jogadores brabos pro Pes colocar como lenda do Flamengo e eles me põe Denilson — Ryanzin 🍸 (@ryanlregis) November 12, 2020 placeholder