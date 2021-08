Kenedy é constatado com covid-19 e tem a chegada para assinar com o Flamengo adiada

Um contratempo fará Kenedy adiar o seu retorno ao Brasil para assinar contrato com o Flamengo. O meia-atacante testou positivo para Covid-19, em recente exame realizado em Londres, e precisará ficar em período de quarentena antes de deixar a capital inglesa.

A informação inicial é do canal "Flazoeiro". Kenedy está sem sintomas que preocupam, mas só deve chegar ao Brasil para se juntar ao elenco de Renato Gaúcho na última semana de agosto.



No fim de semana passado, o Flamengo acertou a contratação de Kenedy por empréstimo de 12 meses, firmado com o Chelsea, a receber R$ 3 milhões (500 mil euros) pelo acordo inicial. O Rubro-Negro tem uma opção de compra estipulada em 10 milhões de euros, aproximadamente R$ 62 milhões, cujo valor pago pelo período emprestado será abatido caso o clube o adquira em definitivo daqui a um ano.



Revelado pelo Fluminense, Kenedy foi contratado pelo Chelsea em 2016 por 10 milhões de dólares. O atleta, no entanto, nunca conseguiu se firmar no clube de Londres e acumula empréstimos no futebol inglês e espanhol. Foi na Espanha, aliás, que o meia desempenhou o melhor futebol desde a chegada à Europa e apresentou credenciais que podem ser importantes para o Flamengo.



No total, somando as passagens por Getafe e Granada, foram 68 partidas, com 10 gols e 10 assistências. Além da habilidade e da velocidade que já chamavam a atenção na época de Fluminense, Kenedy aprimorou a parte física e a finalização de longa distância. Também se tornou mais aplicado na parte tática e desempenhou papéis defensivos nas últimas temporadas. Apesar da preferência por atuar no lado direito, Kenedy é considerado um atleta versátil e também pode ser utilizado aberto pela esquerda.



Vale lembrar que Kenedy sempre demonstrou vontade em defender o Flamengo e, inclusive, chegou a treinar no Ninho do Urubu em maio deste ano, conhecendo a estrutura.